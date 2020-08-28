Пригласил в гости и изнасиловал: жителя Чебоксар приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима

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35-летнего жителя Чебоксар суд признал виновным в изнасиловании и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.

Так, было доказано, что утром 3 сентября прошлого года в столице Чувашии осужденный мужчина познакомился с 35-летней горожанкой. Он пригласил ее к себе в гости в одну из комнат местного общежития. Там он по пьяни и изнасиловал женщину.

- Вина мужчины была доказана показаниями самой потерпевшей и свидетелей, а также заключениями судебных экспертиз, в том числе медицинской, генетической и биологической, - сообщили в следственном комитете Чувашии.