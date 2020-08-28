В Казани до 11 сентября ограничили движение по улице Тэцовская

Также в сентябре частично перекроют и улицу Короленко. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 11 сентября 2020 года ограничено движением машин по улице Тэцовская. Речь идет об участке дороги около дома №4б. Там, будут идти работы по обустройству заездов-выездов жилкомплекса.

Также по распоряжению Исполкома Казани, с 1 по 15 сентября частично для проезда и прохода пешеходов будет закрыт участок на улице Короленко – в районе дома №58а. Это ограничение связано с проводимыми там дорожными работами.

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Пути объезда (подробности)