В Татарстане до 15 сентября закрывают дорогу «Чистополь – Нижнекамск» – Каенлы

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В Нижнекамском районе Татарстана с 29 августа перекрывают дорогу «Чистополь – Нижнекамск» – Каенлы. Как сообщают в Минтрансе республики, там на 4,1 километры трассы будут ремонтировать водопропускную трубу. Ограничение движение транспорта там действует до 15 сентября 2020 года.

При этом автомобилистам для объезда данного участка предлагают использовать дороги регионального значения: Чистополь – Нижнекамск, «Чистополь – Нижнекамск» - Красная Кадка - Верхние Челны, Заинск – Сухарево.