Стало известно, какая погода ожидается в День Казани и Татарстана 2020

Фото: Алина НИЗАМОВА
Если в последние дни в Татарстане среднесуточные температуры воздуха выше нормы на 3-4 градуса – дело доходить и до +30, ту уже начиная с этой субботы погода начнет меняться в худшую сторону.
Так, днем 29 августа республика окажется под влиянием циклона. Пройдут дожди, местами с грозами и сильным ветром, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана. Днем температура воздуха будет в пределах от +22 до +27 градусов.
А 30 августа в День Казани и Татарстана 2020 погоду в регионе будет формировать тыловая часть того самого циклона. Местами пройдет небольшой дождь, а столбики термометров днем будут показывать от +21 до +26.
Интересно, что, по предварительным прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей рабочей недели в республике снова может потеплеть до +30.
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