Стало известно, какая погода ожидается в День Казани и Татарстана 2020

Фото: Алина НИЗАМОВА

Если в последние дни в Татарстане среднесуточные температуры воздуха выше нормы на 3-4 градуса – дело доходить и до +30, ту уже начиная с этой субботы погода начнет меняться в худшую сторону.

Так, днем 29 августа республика окажется под влиянием циклона. Пройдут дожди, местами с грозами и сильным ветром, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана. Днем температура воздуха будет в пределах от +22 до +27 градусов.

А 30 августа в День Казани и Татарстана 2020 погоду в регионе будет формировать тыловая часть того самого циклона. Местами пройдет небольшой дождь, а столбики термометров днем будут показывать от +21 до +26.

Интересно, что, по предварительным прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей рабочей недели в республике снова может потеплеть до +30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Казани и Татарстана 2020: полная программа мероприятий и откуда лучше смотреть салют

“Комсомолка” выяснила, что нельзя пропустить 30 августа и какие дороги будут закрыты (подробности)