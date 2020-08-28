Грозы и шквалистый ветер: в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

При этом в пятницу, 28 августа, днем ожидается до +30 градусов. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В эту пятницу, 28 августа, в Татарстане воздух должен прогреться максимум до +30 градусов. Но при этом в республике объявлено штормовое предупреждение.

- Днем 28 августа, ночью и днем 29 августа на территории региона и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град, - предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Там поясняют, что грядущее ухудшение погоды связано с тем, что через республику пройдет активный атмосферный фронт.