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Грозы и шквалистый ветер: в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Ненастье, в том числе, ожидают и в Казани
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
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При этом в пятницу, 28 августа, днем ожидается до +30 градусов.

При этом в пятницу, 28 августа, днем ожидается до +30 градусов.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В эту пятницу, 28 августа, в Татарстане воздух должен прогреться максимум до +30 градусов. Но при этом в республике объявлено штормовое предупреждение.

- Днем 28 августа, ночью и днем 29 августа на территории региона и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град, - предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Там поясняют, что грядущее ухудшение погоды связано с тем, что через республику пройдет активный атмосферный фронт.

погода в Татарстане