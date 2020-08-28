Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Набережных Челнах студенты, которых не хотят заселять в общежитие, устроили пикет

Часть из них - иностранцы, которых без временной регистрации могут депортировать домой
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
КомментироватьОставить комментарий
Прокуратура города уже начала проверку по данному факту.

Прокуратура города уже начала проверку по данному факту.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Порядка 40 студентов филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах вышли на пикет. Они заявили, что им не хватило мест в общежитии вуза. Среди недовольных учащихся много иностранцев.

По словам студентов, их отказали в заселении из-за нехватки баллов. В прокуратуре города также заметили, что по предварительной информации администрация университета выселила молодых людей, имеющих неудовлетворительные оценки. Сейчас эта информация проверяется надзорным органом.

Иностранцы же замечают, что им необходимо место в общежитии, чтобы сделать временную регистрацию. В противном случаи их ждут большое штрафы и даже депортация из России.

- По итогам проверки будет дана оценка действиям администрации образовательного учреждения. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, - сообщают в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.