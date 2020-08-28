В Набережных Челнах завершили капремонт школы №87 для детей с ограниченными возможностями

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Перед началом учебного года в Набережных Челнах сдали обновленную школу №87 для детей с ограниченными возможностями. Впервые за 25 леи в ней провели капитальный ремонт. Работы потребовали 80 миллионов рублей.

Теперь для 163 школьников созданы все необходимые комфортные условия. В учреждении обновили кабинеты, библиотеку, музыкальный зал, столовую, медицинский блок, зал АФК и спортивную площадку.

Заметим, что на территории школы имеется футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт и площадка с уличными тренажерами.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов