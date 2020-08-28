Отключение горячей воды в некоторых комплексах Набережных Челнов переносятся

Накануне подача воды была восстановлена частично в в поселках ГЭС и Сидоровка. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 27 по 29 августа во всех домах Набережных Челнов должны были состояться гидравлические испытания теплосетей. Однако в некоторых комплексах отключение горячей воды перенесли на 30 августа. Изменения связаны с вводом в эксплуатацию социально-значимых объектов. Об этом местных жителей заранее предупреждает администрация города. Здесь скорее всего речь идет об открытии с участием президента Татарстана Рустама Миннниханова крытого футбольного манежа в парке «Гренада» и ледового дворца в 52 комплексе.

Так, в воскресенье, 30 августа, горячее водоснабжение будет отключено в 23, 24, 25, 52, 53, 54, 63 и 65 комплексах.

Накануне подача воды была восстановлена частично в поселках ГЭС и Сидоровка. Тем временем в поселке ЗЯБ на магистральных теплосетях были обнаружены повреждения, специалисты занимаются их устранением.