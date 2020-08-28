Власти Чувашии собираются ежегодно тратить по 2 миллиона рублей на покупку картин местных художников

В республике также возобновят проведение конкурса пьес и создадут конкурс на создание национальных музыкальных произведений с денежной премией. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Чувашии рассматривают новые меры поддержки местных творческих союзов. На встрече врио главы республики Олега Николаева с руководителями и членами подобных объединений обсуждалась как финансовая помощь, так и имущественная - предоставление помещений.

Среди прочего было решено ежегодно выделять по два миллиона рублей на приобретение картин местных художников. Это также поможет пополнить музейный фонд региона.

Кроме того, в Чувашии планируют увеличить суммы субсидий, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий государственной программы республики «Развитие культуры и туризма». Также в республике возобновят проведение конкурса пьес и создадут конкурс на создание национальных музыкальных произведений (национальной оперы, национального балета) с денежной премией.