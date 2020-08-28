В ЧГУ на журфак поступила пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова

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Среди новых стундентов Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова - пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта России международного класса Евгения Леванова. Она поступила на журфак.

Сама спортсменка объяснила, что к идеи поступить именно в этот вуз ее подтолкнула одна из встреч с его студентами, которая ее очень вдохновила.

Напомним, что именитая спортсменка родилась в Чебоксарах 16 августа 2000 года. Спортом занимается с четырех лет, в 12 лет поступила на отделение художественной гимнастики Нижегородского училища олимпийского резерва, а уже с 2017 года она член сборной команды России по художественной гимнастике. Сейчас Леванова занимается под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

Титулы Левановой на сегодняшний день - чемпионка мира, в том числе стала трижды абсолютной чемпионкой в групповых упражнениях - 2017, 2018, 2019 годы.