Чувашия переходит к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений

В республике откроют образовательные учреждения, общественные пространства, гостиницы, общепиты и магазины площадью более 800 "квадратов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 28 августа, Чувашия начала переход на третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Все потому, что ежедневно там регистрируется не более 30 случаев заражения. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, в Чувашии снова заработают образовательные учреждения, общественные пространства, гостиницы, общепиты и магазины площадью более 800 квадратных метров. Несмотря на это, граждане по-прежнему будут обязаны соблюдать масочный режим.

- Вопрос открытия детских садов в штатном режиме Роспотребнадзор прорабатывает отдельно. Мы со своей стороны предпримем все необходимое с точки зрения безопасности здоровья детей, чтобы это произошло как можно скорее, - заметил на своей странице в социальной сети врио главы Чувашии Олег Николаев.