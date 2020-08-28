Число летальных случаев коронавируса в Чувашии выросло до 70

На данный момент в регионе COVID-19 заболели 7 682 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 28 августа, стало известно о двух новых летальных случаях коронавируса в Чувашии. Так, с начала пандемии жертвами инфекции там стали 70 человек. Такие цифры называет федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным местного Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе было проведено 167 872 теста на коронавирус. Исследования подтвердили наличие инфекции у 7 682 человек. На данный момент 6 347 зараженных выздоровели.

Заметим, что из стационара горбольницы Новочебоксарска, ранее перепрофилированного для лечения пациентов с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19, выписали последнего пациента. Сейчас учреждение проходит полную дезинфекцию, после которой вернется к прежнему режиму работы.