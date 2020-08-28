Скончался заслуженный работник культуры Татарстана, поэт Мударис Валеев

Печальное известие поступило из министерства культуры Татарстана. На 68 году жизни скончался заслуженный работник культуры республики, лауреат республиканской премии имени Мусы Джалиля Мударис Валеев.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили минкультуры Татарстана и Союз писателей республики.

СПРАВКА КП

Мударис Харисович Валеев более известен под литературным псевдонимом — Салих Маннапов, родился 30 мая 1953 года в деревне Новое Камкино Алькеевского района Татарской АССР. В 1976 году он окончил Казанский университет. Свой творческий путь начал корреспондентом, заведующим отделом газеты «Татарстан яшляре». Десять лет работал старший редактор, ответственный секретарь, заместитель главного редактора журнала «Казан утлары» - с 1979 по 1989 годы. В 1989–1992 годах был главным редактором Татарского книжного издательства.

С 1992–2009 годах возглавлял Национальное книжное издательство Татарстана «Магариф».

За достижения в области печати, образования и литературы Мударис Валеев удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры ТАССР» (1989) и республиканской премии имени Мусы Джалиля (2003).