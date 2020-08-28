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Скончался заслуженный работник культуры Татарстана, поэт Мударис Валеев

Министерство культуры республики выражает свои соболезнования родным и близким покойного
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Печальное известие поступило из министерства культуры Татарстана. На 68 году жизни скончался заслуженный работник культуры республики, лауреат республиканской премии имени Мусы Джалиля Мударис Валеев.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили минкультуры Татарстана и Союз писателей республики.

СПРАВКА КП

Мударис Харисович Валеев более известен под литературным псевдонимом — Салих Маннапов, родился 30 мая 1953 года в деревне Новое Камкино Алькеевского района Татарской АССР. В 1976 году он окончил Казанский университет. Свой творческий путь начал корреспондентом, заведующим отделом газеты «Татарстан яшляре». Десять лет работал старший редактор, ответственный секретарь, заместитель главного редактора журнала «Казан утлары» - с 1979 по 1989 годы. В 1989–1992 годах был главным редактором Татарского книжного издательства.

С 1992–2009 годах возглавлял Национальное книжное издательство Татарстана «Магариф».

За достижения в области печати, образования и литературы Мударис Валеев удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры ТАССР» (1989) и республиканской премии имени Мусы Джалиля (2003).

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