«Ретро FM Казань» дарит «Право на отдых»

Фото: предоставлено пресс-службой

На «Ретро FM Казань» стартовал проект «Право на отдых», в котором каждую неделю победителей ждет путевка в загородный отель для большой компании.

Стать обладателем главного приза очень просто. Нужно внимательно слушать дневную «Феличиту», по сигналу ведущего дозвониться в эфир по телефону (843) 292-25-03 и угадать, какое слово из известной музыкальной композиции было зашифровано. Если участник ответил верно, то он получает сертификат в ресторан и право побороться за главный приз.

Финалист недели будет определён уже в эту пятницу, именно он получит сертификат на проживание в загородном отеле с семьей и близкими друзьями.

Игра проходит с 24 августа по 4 сентября на волне 102,4 FM. Подробности в группе ВКонтакте «Ретро FM Казань».

12+