На фасадах домов в Казани начали появляться улыбающиеся ромашки

Фото: vk.com/moygorodkazan

Жители Казани стали замечать небольшие рисунки улыбающихся ромашек на фасадах городских зданий. На стенах домов, воротах, трубах, столбах появляются белые цветы с лицами. Их фотографии опубликованы в группе "МОЙ ГОРОД - КАЗАНЬ!".

Фото: vk.com/moygorodkazan

Некогда похожие ромашки, но с разноцветными лепестками, "оживали" на домах в различных частях Японии. Автором задумки был местный художник пост-модернист Мураками. Его ли последователи сейчас решили украсить столицу Татарстана, или это идея кого-то из горожан - пока не ясно.