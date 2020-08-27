Марат Хуснуллин обещал завершить строительство скоростной трассы Москва-Казань к 2024 году

Как передает Telegram-канал «Итиль», вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обещал на встрече с Владимиром Путиным завершить строительство скоростной трассы Москва-Казань к 2024 году.

Активное же строительство новой платной скоростной трассы начнется в 2021 году. По словам Хуснуллина, ускорить работы по проекту удалось благодаря принятию «транспортного закона».

- Вот если бы мы подошли к этому проекту по старым нормативам, мы только лишь в конце 2022 года приступили бы к строительству и в конце 2026 года его бы сдали. Сегодня благодаря принятию этого закона мы уже в этом году приступим к подготовительным работам, в следующем активно начнем стройку, в 2024 году этот мегапроект крупнейший — 800-километровый участок — сдадим, - заявил Хуснуллин.

Для строительства трассы уже объявили тендеры на 507 млрд рублей.