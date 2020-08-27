Жителя Чувашии будут судить за убийство дедушки избранницы

Обвиняемый дожидается начала процесса, находясь под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела 22-летнего жителя Канашского района. Вскоре парень ответит в суде на обвинения сразу по двум статьям – «Убийство» и «Кража».

Как следует из материалов дела, ночью 16 июня деревне Чагаси обвиняемый по пьяни зашел в домохозяйство своей девушки. Ухажера встретил ее дедушка. Между парнем и 74-леним мужчиной произошла ссора. В ходе которой, по версии следствия, незваный гость жестоко избил пенсионера. Для этого он использовал молотки, гвоздодер и металлический разрыхлитель. ОТ полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Во время его расследования правоохранители также установили причастность подозреваемого еще и к краже. Утверждается, что в апреле этого года пьяный фигурант в ночном клубе города Канаш похитил у своего знакомого мобильный телефон за 5 тысяч рублей.

- Суда обвиняемый дожидается, находясь под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.