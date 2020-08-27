В Чебоксарах жену экс-депутата будут судить за попытку помочь мужу

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В столицы Чувашии завершено расследование уголовного дела 42-летней жены экс-депутат города. Женщину обвиняют по статье «вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия».

В ноябре прошлого года шел процесс над мужем обвиняемой, который попытался организовать заказное убийство. По версии следствия, его супруга решила повлиять на решение присяжных и передала их старшине флешку с доказательствами якобы невиновности депутата. Старшина присяжных обо всем сообщил судье и в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

- Расследование завершено, все материалы переданы на рассмотрение в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

К слову, ее мужа и исполнителя несостоявшегося убийства уже приговорили к длительным срокам, которые они сейчас отбывают в колониях строгого режима.