В Марий Эл во время пожара в частном доме погибли три человека

Фото: МЧС Марий Эл

Днем 26 августа, в 14.55, в частом доме на улице Советской в селе Пектубаево Новоторъяльского района Марий Эл произошел пожар. Во время тушения огня были обнаружены тела трех человек - 89-летней женщины, ее 67-летней дочери и 74-летнего супруга последней. Установлено, что огонь вспыхнул в пристрое к трехэтажному жилому дому.

Когда с огнем справились, тела погибших передали сотрудникам правоохранительных органов. По предварительным данным, все трое погибли в результате отравления угарным газом, сообщает МЧС Марий Эл.

В результате случившегося огнем уничтожено имущество, хранившееся в помещении, закопчена внутренняя отделка. Причину возгорания выясняют специалисты.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - в свою очередь сообщили в следственном комитете Марий Эл.