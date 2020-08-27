В Набережных Челнах водитель иномарки, погиб после того, как врезался в грузовик

Фото: ГИБДД Набережных Челнов

В БСМП Набережных Челнов скончался 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», который получил травмы во время аварии.

Все произошло 26 августа в 13.55 в Арматурном проезде. По предварительным данным, 47-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не уступил дорогу и врезался в легковушку.

Чтобы извлечь пострадавшего водителя, потребовалась помощь спасателей МЧС Татарстана. В момент аварии в иномарке также находился и 42-летний пассажир. Его с травмами головы увезли в больницу.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются в ГИБДД Татарстана.