В Казани у многодетной матери приставы изъяли ребенка

У девочки есть бабушка, но та не может взять над ней опеку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Татарстана судебным приставам по решению суда пришлось изымать годовалую девочку из квартиры ее матери. Документы о лишении родительских прав женщины подготовили сотрудники органов опеки и попечительства после того, как провели проверку условий проживания ребенка. Оказалось, что девочка жила в антисанитарных условиях, часто оставалась без присмотра взрослых и была чуть ли не постоянно голодной.

Также выяснилось, что мать девочки уже лишена родительских прав на двух старших детей. Они были переданы под опеку родной бабушке. Мать должна платить алименты на их содержание, но не делает и этого. Долг уже превысил 200 тысяч рублей.

Правда, бабушка - опекун детей, когда узнала, что их мать должны привлечь за это к уголовной ответственности, забрала у приставов исполнительный лист. К слову, она бы и взяла третьего ребенка на воспитание, но у нее уже не хватит на это ни финансов, ни собственных сил.

В итоге годовалую девочку приставы забрали у матери и передали ее органам опеки и попечительства, которые направили для начала направили ребенка на осмотр в больницу.

- В дальнейшем девочка будет проживать в доме ребенка, - сообщили в УФССП Татарстана.