Отопительный сезон 2020/2021 в Ульяновске должен начаться 28 сентября

В городе уже устранили все обнаруженные порывы и свищи труб, который помешали бы подаче тепла в квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Готовность Ульяновска к отопительному сезону 2020/2021 составляет уже более 98%. По поручению главы региона Сергея Морозова, тепло в квартиры горожан должны начать подавать 28 сентября.

На данный момент в Ульяновске выполнена опрессовка на 93%,промывка на 95% и ремонт внутридомовых систем центрального отопления на 99%. Устранены все обнаруженные порывы и свищи труб - 600 штук.

Все образовательные учреждения к будущему отопительному сезону также уже готовы. Завершить подготовку к приёму теплоносителя и оформление паспортов готовности жилфонда управляющие компании должны до 1 сентября.