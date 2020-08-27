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В КФУ по подозрению во взятке задержали преподавателя физкультуры

Утверждается, что студент платил педагогу за сдачу зачетов
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Написал заявление в полицию на своего преподавателя физкультуры студент КФУ. Молодой человек сообщил, что на протяжении трех лет - с 2017 по 2020 года, ему приходилось "покупать" зачеты.

Требуемую сумму, по словам молодого человека, он переводил на банковскую карту преподавателя. Последний перевод, как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, составил 26,5 тысяч рублей.

Задержание педагога прошло 24 августа, в отношении его было возбуждено уголовное дело по статье "Взятка". Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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