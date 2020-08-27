В Казани скончался майор полиции Антон Беляев

Фото: Мария ЛУКОЯНОВА

В столице Татарстана прощаются с 35-летнем майором полиции Антоном Беляевым, который занимал должность начальника отделения по выявлению наркопреступлений на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани.

По предварительным данным, Беляев скончался в результате заболевания инфекционным заболеванием. Все произошло скоротечно. Коллеги выразили свои соболезнования родным скончавшегося.

В полицию Антон Беляев пришел в 2007 году, поступив на учебу в Казанский юридический институт МВД России. Его отец - Леонид Беляев, также служил в МВД Татарстана, он скончался в 2018 году.