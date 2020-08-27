В Чувашии из-за пожара дома эвакуировали 63 человека

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Вечером в среду, 26 августа, загорелась квартира в одном из многоэтажных домов на улице Фрунзе в Канаше. Когда на место прибыли пожарные, подъезд уже был сильно задымлен, из-за чего им пришлось эвакуировать 63 человек, в том числе 15 детей. Лишь после этого спасатели ликвдировали возгорание.

Огнем был уничтожен диван и постельные принадлежности, повреждена внутренняя отделка комнаты. Жертв и пострадавших нет. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

- По оперативным данным, на территории Чувашии с начала года зарегистрированы 1116 пожаров, в результате которого погибли 35 человек. Травмы различной степени тяжести получили 50 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 455 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.