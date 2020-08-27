В Казани Радий Хабиров и Рустам Минниханов открыли памятник башкирскому поэту Мустаю Кариму

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В четверг, 27 августа, в Казани открыли памятник башкирскому поэту и писателю Мустаю Кариму. Принять участие в торжественной церемонии приехал и глава Башкортостана Радий Хабиров. Во время мероприятия президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ему медаль «100 лет образования ТАССР».

Монумент классику башкирской литературы, автору более ста поэтических и прозаических сборников установили на пересечении улицы Даурская и Оренбургского тракта. В своей речи Минниханов заметил, что произведения Мустая Карима всегда отличали глубокий смысл, доброта и искренность, красота и богатство языка, национальный колорит.

- Позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Башкортостана и Татарстана, а также нашей с вами настоящей мужской дружбы. Пусть этот монумент символизирует наше дальнейшее процветание и движение вперёд во благо нашей державы, - ответил президенту Татарстана Радий Хабиров.

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