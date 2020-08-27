МВД Татарстана: в поселке Щербаковка во время задержания нарушителей стрельбы не было

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В соцсетях появилась информация о том, что ночью в казанском поселке Щербаковка произошло вооруженное задержание нарушителей со стрельбой. Что конкретно произошло пока не сообщается.

Но в МВД Татарстана уже опровергли информацию о стрельбе.

- В полицию поступила информация о возможных противоправных действиях на территории поселка Щербаково. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции нескольких человек, - сообщают в пресс-службе ведомства.

По информации же собственного источника "Комсомолки" в правоохранительных органах, в казанском поселке ночью произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.