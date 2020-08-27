Глава комитета Татарстана по социально-экономическому мониторингу покидает пост

Фото: пресс-служба Комитета Татарстана по социально-экономическому мониторингу

Стало известно, что глава комитета Татарстана по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов покинет свой пост. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Согласно документу, Кандилов перестанет исполнять свои обязанности с 31 августа 2020 года.

Известно, что 68-летний Кандилов покидает свой пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Он возглавлял Комитет последние три года. Ранее - с 2004 по 2016 годы, Валерий Кандилов занимал пост руководителя Татарстанстата.