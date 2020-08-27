Казанский “Рубин” обыграл “Уфу” на домашней арене

Фото: rubin-kazan.ru

В среду, 26 августа, на стадионе “Ак Барс Арена” в столице Татарстана встретились футбольные команды “Рубин” и “Уфа”. Победу в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали казанцы со счетом 3:0. Голами во втором тайме отметились Хван Ин Бом и Денис Макаров, оформивший дубль.

После игры новичок команды Хван Ин Бом заметил, что по-настоящему счастлив.

- Всегда приятно забивать голы. Особенно, если учесть, что я приехал в Казань всего неделю назад. Мы выиграли два матча подряд. Впереди еще много матчей, и я надеюсь, мы будем побеждать снова и снова, - передает слова корейского спортсмена пресс-служба "Рубина".

Футболист признался, что казанская команда его впечатлила своей поддержкой, и он уже чувствую себя в Казани как дома.