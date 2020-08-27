Прокуратура Татарстана проверяет историю о том, что муж выгнал на улицу супругу и ребенка-инвалида

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В Казани выясняют обстоятельства семейной ссоры, после которой женщина и трое ее дочерей остались на улице. Одна из девочек - инвалид.

Выяснилось, что женщина проживала в квартире бывшего гражданского супруга, там же были прописаны ее дети. В один из дней мужчина сменил замки на входной двери, и его экс-супруга теперь не может забрать свои документы и деньги. Причиной такого поступка стало мнение экс-возлюбленного о том, что детей подруга рожала от других мужчин. Другого жилья у женщины и ее детей нет.

- По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.