В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом

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Накануне в Марий Эл выявили еще один летальный случай коронавируса. Так, там скончались уже 39 зараженных человек. Такие цифры в четверг, 27 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 194 случая заболевания COVID-19. На данный момент 3 711 зараженных уже выздоровели.

В местных инфекционных стационарах лечатся 269 человек, у 260 из которых пневмония, а у 106 коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 188, легкой степени тяжести - 3. К аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены три человека, а в кислородной поддержке нуждаются 111 больных.