Жителям Чувашии предлагают скинуться на дорогу к кладбищу

Дорогу предлагают отремонтировать от магазина и до самого кладбища Фото: Из материалов пресс-службы

Администрация Алатыря объявила сбор средств с населения, для того, чтобы отремонтировать дорогу, ведущую от магазина «Хлебушко» к новому городскому кладбищу. Обновят и дорожное полотно внутри погоста. Для того, чтобы отремонтировать эти участки, необходимо 2 миллиона рублей. Половину - один миллион рублей, выделят из бюджета Чувашии, 500 тысяч рублей выделяет муниципалитет Алатыря. Оставшуюся сумму - 500 тысяч рублей, предлагают собрать с горожан.

- Проект «Инициативное бюджетирование» – прекрасная возможность реализовать запросы жителей, которые по тем или иным причинам невозможно решить силами только органов местного самоуправления в рамках муниципальных программ, - отмечают в администрации Алатыря.

Сейчас собрано уже 120 тысяч рублей, причем 70 тысяч из них пожертвовал местный предприниматель.