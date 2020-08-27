Картины Татарстанского госмузея попали под ливень во время выставки в Москве

Москву накрыл сильный ливень Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, в Третьковской галереи, размещена экспозиция произведений художников Серебряного века и русского авангарда из Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Выставка под названием «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского» приурочена к 100-летию ТАССР.

Но случилось чрезвычайное происшествие - 26 августа в столице России прошел такой сильный ливень, что затопило многие улицы. Напора воды не выдержала кровля Третьяковки, и в залы, где находятся произведения искусств, хлынула вода.

Обеспокоенным представителям министерства культуры Татарстана сотрудники Третьяковской галереи сообщили, что стихия ничем не повредила шедеврам, привезенным из Казани.

По предварительным данным, причиной потопа стала изношенная ливневая канализация.