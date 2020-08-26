В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании коллеги

Потерпевшая смогла сбежать из квартиры и попросить о помощи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Чебоксарах 34-летний таксист стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании. Утром 24 августа этого года мужчина гостил в квартире своей знакомой, которая так же работает таксистом. Именно там подозреваемый, по версии следствия, и изнасиловал свою коллегу.

После чего, по словам потерпевшей, боясь, что гость с ней сотворить что-нибудь еще, она сбежала через балкон квартиры на улицу. Там женщина встретила прохожую, которая по телефону сообщила о произошедшем в полицию. За что, как утверждается, выбежавший за своей жертвой таксист и ударил ее кулаком в лицо. Прохожая потеряла сознание и впоследствии была доставлена в больницу. Подозреваемый же был вскоре задержан правоохранителями.

- Мужчина помещен под стражу на время следствия, в ходе которого также будет дана оценка его противоправным действиям в отношении прохожей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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