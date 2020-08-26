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30 августа в Москве Останкинская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана

Это произойдет в честь празднования Дня республики 2020 и 100-летия образования ТАССР
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
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Акция будет проходить с 10.00 до 22.00.

Акция будет проходить с 10.00 до 22.00.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В это воскресенье, 30 августа, в Москве с 10.00 до 22.00 знаменитая Останкинская телебашня с помощью иллюминации будет окрашена в цвета флага Татарстана.

Акция проводится в честь Дня республики 2020 и 100-летия образования ТАССР, сообщила пресс-служба полномочного представительства Татарстана в Москве.

Кроме того, на одном из самых высоких сооружений Европы и одним из символов столицы России на большие телеэкраны будут проецировать поздравление республике и ее символы.

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