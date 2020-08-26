Младенца из Чебоксар с пороком сердца спасли врачи медцентра Пензы

В пути младенца сопровождали опытные медики. Фото минздрава Чувашии

В семье из Чебоксар родилась долгожданная девочка. Но сразу после ее появления на свет в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии врачи поставили ей диагноз "критический порок сердца". Требовалась срочная операция.

Вот только сделать ее младенцу могли только в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Пензе. Требовалось срочно перевезти маленького пациента. Перед отправкой состояние девочки поддерживали врачи, которые параллельно консультировались с коллегами из Пензы.

Когда ее перевозку одобрили, для переезда маленького пациента использовали реанимобиль, который поступил в Чувашию по федеральной программе. Девочку сопровождала целая бригада специалистов: и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных – врач анестезиолог-реаниматолог Наталия Скворцова, медицинская сестра-анестезист Алина Романова, а также водители Анатолий Васильев и Сергей Андреев.

Операцию в Пензе провели, причем успешно. Сейчас состояние младенца врачами оценивается как стабильное, ребенок чувствует себя хорошо.