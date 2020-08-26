На фасаде здания Казанского федерального университета появится огромное граффити с ремесленником

Фото: minmol.tatarstan.ru

На здании Казанского федерального университета, расположенного по адресу: ул.Московская, 45, появится огромное граффити. На стене художник Рустам QBic изобразит ремесленника, который олицетворяет силу и мудрость народа Татарстана. Это произведение станет подарком к 100-летию образования ТАССР.

- Фасад, выбранный для мурала, находится напротив Центрального рынка Казани, который на протяжении многих лет является местом притяжения ремесленников. Как и главный герой произведения, они трудятся не покладая рук и чтят свои традиции, – цитирует художника пресс-служба Минмолодежи Татарстана.