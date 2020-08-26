В Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду

Вода пропадет с 9.00 28 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Вахитовском районе Казани почти на сутки без воды оставят ряд домов. Отключение связано с запланированными работами на сетях водопровода.

Так, с 9.00 28 августа до 5.00 29 августа краны пересохнут в домах, расположенных по следующим адресам: улица Айвазовского, 21/55, улица Волкова, 51, 55/21, улица Низенькая, 4, 5а, 9, 17, 17а, 25б, 27, 29, 33.

Для тех, кто не сможет сделать необходимые запасы, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».