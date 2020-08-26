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Экономика

В Татарстане в условиях коронавирусного кризиса студентам-бизнесменам дадут микрозайм

Он доступен для выпускников в течение 12 месяцев после окончания вуза
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
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Прием заявок на его получение уже начат.

Прием заявок на его получение уже начат.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минэкономики Татарстана активировал пакет дополнительных мер поддержки бизнеса в республики в условиях коронавирусного кризиса.

Так, в том числе, речь идет о студентах и выпускниках местных вузов. Для них был разработан микрозайм «Старт», который поможет открыть свой бизнес без привлечения собственных денег. Это от 100 до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 24 месяцев под процент равный ключевой ставке ЦБ РФ.

Данный микрозайм будет доступен для выпускников вузов в течение 12 месяцев после получения ими диплома. Правда, при этом они должны быть еще и зарегистрированы как субъект малого и среднего предпринимательства – не менее 6 месяцев.

Прием заявок на получение помощи бизнесу уже начат в Фонде поддержки предпринимательства Татарстана.

Экономика Татарстана