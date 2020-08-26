За 2019 год врио главы Чувашии Олег Николаев заработал более 5,4 миллиона рублей

Фото: портал органов власти Чувашии

Стало известно, что за 2019 год врио главы Чувашии Олег Николаев заработал 5 433 160 рублей. Правда в то время он был еще депутатом Госдумы и его не назначили руководить регионом.

Согласно декорации о доходах, в собственности Николаева только половина земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров и автомобиль Hyundai IX 5. Вторая половина участка принадлежит его супруге Наталье. За ней, в свою очередь, значится 880 квадратных метров земли, дом площадью 240,7 “квадратов” и иномарка Nissan Micra.

У двух детей врио главы Чувашии также по половине земельного участка общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров, земля площадью 880 “квадратов” и дом площадью 240,7 “квадратов”. Вместе с тем, у всех членов семьи имеется квартира площадью 168,2 квадратных метров.