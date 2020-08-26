Фигуристка из Татарстана Алина Загитова снимется в японской версии фильма "Пальма"

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Фигуристка Алина Загитова сыграет саму себя в японской версии российского фильма “Пальма” - картине об овчарке, которую хозяин вынужден оставить прямо на взлетной полосе, так как не может взять с собой за границу. Спортсменка появится в дополнительных сценах, снятых в провинции Акита на острове Хонсю, которые ждут лишь японскую версию. Об этом изданию jp.sputniknews рассказал режиссер ленты Александр Домогаров-младший.

Отметим, что Загитова снимется вместе со своей собакой породы акта-ину Масару. Пса девушке подарил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ после ее победы на Олимпийских играх 2018 года.

В российский прокат “Пальма” выйдет уже 8 октября текущего года, тогда как в японский - летом 2021.