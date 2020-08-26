Telegram-канал «Итиль» пишет, что мэр Москвы Сергей Собянин и врио главы Чувашии Олег Николаев подписали соглашение о сотрудничестве.

Власти Чувашии считают, что опыт Москвы и её наработки могут использоваться и внедряться на территории республики, чтобы установить «новые стандарты жизни».

Соглашение включает в себя торгово-экономическую, научно-техническую и культурную сферу и рассчитано сроком на пять лет. Так, Чувашия заинтересована в наращивании поставок на рынки Москвы экологически чистой продукции сельхозтоваропроизводителей и выполнении других московских госзаказов. Начиная с 2019 года заключены 1,4 тысячи контрактов на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

В свою очередь, московские предприятия поставляют в Чувашию легковые автомобили, шины, кабели и провода, моторное топливо, ткани, моющие средства, парфюмерию и косметику, ювелирные украшения, продовольственные товары, лекарственные препараты и медицинские изделия.