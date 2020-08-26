В Набережных Челнах задержали мужчину, который пытался вытолкнуть мальчика с 7 этажа

Мужчину опрашивают в полиции.

ЧП в Набережных Челнах произошло в поселке ГЭС в одной из многоэтажек. Прохожие заметили, как из окна примерно седьмого этаже взрослый мужчина выталкивает мальчика. Они начали кричать, и это заставило неизвестного закрыть окно и оставить ребенка в покое.

Очевидцы вызвали полицию, медиков и спасателей. Квартиру, в которой трое взрослых устроили пьянку в присутствии двух детей, осмотрели. Ребят из опасного места изъяли и передали органам опеки.

Задержали 30-летнего хозяина квартиры, которого допрашивают по факту произошедшего в полиции, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.