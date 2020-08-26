Чебоксарский таксист стал жертвой нападения по дороге из Нижнего Новгорода

Таксист написал заявление в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Чебоксар занимается перевозками пассажиров в такси и часто выезжал в Нижний Новогород. 23 августа ночью он принял заказ доставить оттуда в столицу Чувашии трех мужчин. В пути таксист из разговора пассажиров понял, что те планируют напасть на него и отобрать машину.

Водитель остановился на заправке и заявил, что никуда дальше не поедет. Началась драка. Отбиться таксисту помогли другие водители-очевидцы. Пассажиры-злоумышленники с места происшествия скрылись.

В полиции заявление от потерпевшего таксиста приняли, сейчас он находится на больничном.