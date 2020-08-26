"Рубин" - "Уфа" 26 августа 2020: Смогут ли казанцы победить соперника впервые за три года?

Фото: ФК "Рубин".

Уже сегодня, 26 августа,в 18.30 "Рубин" проведет свой очередной матч в рамках Чемпионата России по футболу. На своем поле подопечные Леонида Слуцкого примут "Уфу". К очному поединку команды подходят соседями по турнирной таблице. "Рубин" идет 12-м, "Уфа" - 13-й. В активе команд по 4 очка.

Правда к сегодняшнему матчу команды подходят в разном расположении духа. "Рубин" в минувшем туре неожиданно обыграл в Москве ЦСКА - 2:1, одержав первую победу в сезоне. А вот "Уфа" в 4 туре проиграла дома "Ростову" - 0:1.

Встречу обслужит бригада в следующем составе: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Артём Чистяков; инспектор – Андрей Бутенко; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

Отметим, что команды между собой встречались 12 раз. В активе "Рубина" 3 победы. "Уфа" побеждала лишь однажды. 8 поединков завершились вничью. Отметим, что последний раз "Рубин" обыгрывал "Уфу" в мае 2017 года, еще под руководством Хави Грасии. Тогда казанцы выиграли со счетом 2:1, а оба гола забил Мийо Цакташ.