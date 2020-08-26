Кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 163 млрд рублей

Совокупный кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане по итогам первых шести месяцев 2020 года вырос на 11% и составил на 1 июля 163,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 9% и достиг 166,2 млрд рублей.

С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в республике увеличился на 9% и составил на отчетную дату 92,2 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на ипотечные кредиты – 55,4 млрд рублей (прирост с начала года +15%). Портфель кредитов наличными составил 32 млрд (+5%), автокредитования – 5 млрд. Всего за шесть месяцев жители региона оформили в ВТБ кредитов на 23 млрд рублей, это на 8% выше аналогичного периода 2019 года. Больше половины данной суммы – 14,7 млрд рублей – составила ипотека (+33% к показателю за аналогичный период 2019 года). Объем выдачи кредитов наличными составил 7,5 млрд рублей, автокредитов – почти 910 млн.

Портфель привлеченных средств физлиц за полгода вырос на 5,5%, до 97,7 млрд рублей. Жители республики все чаще для сохранения и преумножения своих сбережений используют инвестиционные инструменты. С начала года портфель инвестиционных продуктов ВТБ в регионе вырос на 39% и составил 24,6 млрд рублей.

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса банка в регионе увеличился на 13% и составил 71,7 млрд рублей. В структуре портфеля 35,8 млрд рублей - кредиты среднего и малого бизнеса, 35,9 млрд - крупного. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 68,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 14%, в сегменте среднего и малого этот показатель вырос на 16%, до 42,3 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ в Татарстане более чем в четыре раза нарастил объем выданных кредитов по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ («Программа 1764»). В 1 полугодии текущего года по ней выдано 2,3 млрд рублей. В рамках программы льготного кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ (программа №1528) выдано 1,9 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 22%.

Марьям Давлетшина

Управляющий банка ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина:

«Несмотря на режим самоизоляции по всей стране нам удалось нарастить объемы бизнеса по всем основным показателям. При этом ключевой задачей последних месяцев для нас стала поддержка частных и корпоративных клиентов, пострадавших в результате пандемии COVID-19. На сегодняшний день общая сумма поддержки физических и юридических лиц составила 13,6 млрд рублей».