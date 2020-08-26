В Казани нашли женщину-водителя, которая сбила велосипедиста-ребенка и сбежала

Мальчику тогда вызвали "скорую". Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Татарстана завершила проверку по факту наезда на ребенка во дворе многоэтажки на улице Альфии Авзаловой в Кировском районе Казани. Напомним, ДТП произошло 6 августа в 19.00, когда автомобиль "Лада Калина", которым управляла 36-летняя женщина, сбил шестилетнего ребенка на велосипеде. Мальчика госпитализировали с травмами, а водитель скрылась с места происшествия.

Но ее отыскали сотрудники ГИБДД Казани, и доставили в мировой суд. Там женщину за то, что она скрылась с места ДТП, лишили водительских прав на год

Но во время совместного осмотра места происшествия сотрудниками ГИБДД и прокуратуры было установлено, что на территории двора нет дорожных знаков "Дети", "Ограничение максимальной скорости", "Искусственная неровность", да и этих самых неровностей и дорожной разметки "Пешеходный переход" тоже нет.

- Прокуратура направила в адрес руководителя Исполкома Казани представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Но это еще не все. В отношении женщины-водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение ПДД РФ, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Мальчику назначена медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Одновременно по данному факту проводят проверку и следственный комитет Татарстана.