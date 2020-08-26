В Татарстане из пожара в гараже спасли мужчину

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в одноэтажном гараже на улице Базовой в Альметьевске начался сегодня, 26 августа, поздно ночью, в 1.33. Дым из закрытого гаража заметили патрулировавшие город росгвардейцы, они и вызвали пожарных.

Прибыв на место возгорания, специалисты МЧС Татарстана срезали петли и вскрыли гаражные ворота. Перед самым входом они обнаружили мужчину, который подавал признаки жизни. Его вывели при помощи маски спасаемого и доставили в БСМП с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние оценивается как тяжëлое. Его личность устанавливают сотрудники полиции.

Выяснилось, что горел мусор на площади 10 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на другие гаражи. С огнем удалось справиться.

Горел мусор на площади 10 квадратных метров Фото: МЧС Татарстана

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, сообщили в МЧС Татарстана.