В Казани под колеса легковушек попали два мальчика

Медики выезжали на аварии, где пострадали дети Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди пострадавших в авариях за 25 августа в столице Татарстана есть школьники. На улице Декабристов напротив дома №189 к.1 в 14.15 восьмилетний мальчик переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате этого его сбил автомобиль "Лада Гранта", которым управлял 31-летний мужчина.

Медики диагностировали у ребенка травму головы.

Еще один мальчик - 14-летний школьник, в 17.03 попал под колеса иномарки "Хонда Цивик", которой управляла 26-летняя девушка-водитель. Все произошло когда ребенок шел по местному проезду со стороны улицы Ломжинской в направлении улицы Чишмяле.

Девушка-водитель, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, проигнорировав требования дорожного знака "Дети", совершила наезд на мальчика. ДТП произошло, когда школьник переходил дорогу. Он получил закрытый перелом руки и был госпитализирован с места аварии.