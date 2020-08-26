В Татарстане открыли бюст Герою труда, экс-президенту республики Минтимеру Шаймиеву

Во время церемонии открытия бюста Фото: принтскрин видео.

Сегодня 26 августа, в деревне Аняково Актанышского района республики торжественно открыли бронзовый бюста первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. В церемонии приняли участие Рустам Минниханов и заместителя полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что открытие бюста Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику, но событие воспитательного характера. Он рассказал, что на всем протяжении своего жизненного пути Минтимер Шарипович является ярким примером и ориентиром для подрастающего поколения татарстанцев.

Бюст первому президенту Татарстана открыли на его родине Фото: Правительство РТ

Жителя республики вспоминают добрым словом проекты и программы, которые были успешно реализованы Минтимером Шаймиевым - ликвидация ветхого жилья; газификация населенных пунктов; социальная ипотека. По многим программам и проектам республика была и остаётся первой в Российской Федерации.

Указом Владимира Путина Минтимеру Шаймиеву присвоено звание Героя Труда, и на его родине был установлен бронзовый бюст.